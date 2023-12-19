Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 2 kişi gözaltına alınırken 25 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada İğdecik Mahallesi'nde Ç.T. ve M.Ö. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 25 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi. Ç.T. ve M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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