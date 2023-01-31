Uyuşturucu tacirlerine operasyon

İHA’nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Didim ilçesinde A.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada kavanoz içerisinde 150 gram kubar esrar ve tohumu ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.