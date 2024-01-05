Aydın’da uyuşturucu skandalı! Biri doktor 9 kişi gözaltında

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir grup sağlık çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Nazilli Devlet Hastanesi’nde, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları, madde bağımlılarına sattıkları tespit edilen ve içlerinde doktor, hastane çalışanı ve eczacıların olduğu 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAVCILIK OLAY HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazilli ilçesinde büyük bir yankı uyandıran olay hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından paylaşılan bilgiler ihbar olarak kabul edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı/yeşil reçeteye tabi ilaçları gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarına reçete ederek eczane üzerinden teminen piyasaya sürmek ve uyuşturucu kullanıcılarına satmak fiilini teşekkül halinde işledikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik 05/01/2024 günü saat 08:00’da Nazilli İlçesinde eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler R.Ü.G, B.T, İ.K, Ş.K, V.G, M.G, C.D.,G.Ö., H.C. isimli şahıslar yakalanmış olup, yakalanan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”

Açıklamanın devamında, gözaltı kararı verilen grubun içinde bir doktor, 2 eczacı kalfası ve 2 hastane işçisi olduğu belirtilirken soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.