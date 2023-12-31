Aydın'da yılbaşı öncesi 290 litre sahte alkol ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol imalatı ile satışına yönelik çalışmalar düzenlendi.

Çalışmalar neticesinde Karacasu ilçesinde ikamet eden M.M. isimli şüpheli şahsın ikametinde kaçak alkol imal edildiği bilgisine ulaşıldı.

Eve düzenlenen operasyonda, toplamda 290 litre bandrolsüz ve hologramsız alkol, 4 adet etil alkol bidonu, 12 adet 20 ml anason kiti, 1 adet 100 ml rakı kiti, 2 adet derece ölçmek için kullanılan enjektör ve huni, 24 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.M. hakkında adli işlem başlatıldı.