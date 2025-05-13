Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yürüttüğü yol yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan oda mezarın üzeri kapatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin 25 Nisan'da Kemer Mahallesi'nde yaptığı yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerinin bulunduğu oda mezara ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda mezarın üstünün kapatılması ve yoldaki asfaltlama çalışmalarının Aydın Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılmasına karar verildi.

Beyaz örtüyle kapatılan tarihi mezarın üzerine toprak döküldü.

Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerine rastlanması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 metre derinlikte küpler içinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulunmuştu.

Oda mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilmişti.

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