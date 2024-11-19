Aydın'da zarar gören yollar onarıldı

Kaynak: İHA
Aydın'da zarar gören yollar onarıldı

Aydın'da Didim Belediyesi, ilçede 16 Kasım Cuma günü başlayan ve hafta sonuna kadar etkili olan sağanak yağış yollara zarar verdi. Zarar gören yolların onarımına başlandı.

Aydın Didim’de geçen cuma günü başlayan ve hafta sonu da devam eden sağanak nedeniyle ilçe genelinde bulunan bazı yollarda tahribat ve ulaşım aksaklıkları meydana geldi. Vatandaşların ulaşım konforunu yeniden sağlamak için Akbük Mahallesi 5002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5595 ve 5605 sokaklarda zarar gören yollar, Didim Belediyesi ekipleri tarafından iş makinelerinin yardımı ile onarıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkisini gösteren yağışlarda, ilçemizde bazı yollarda tahribatlar meydana geldi. Akbük Mahalle'mizde zarar gören yollar, belediye ekiplerimizin müdahalesi sonucu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve güvenli ulaşım imkanları sunmak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.

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