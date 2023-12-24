Aydın’daki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Aydın’daki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın-Muğla Karayolu'nda yaşanan trafik kazasında Osman Öğünçlü adlı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, Muğla-Aydın Karayolu üzerinde Çine Söğütcük Mahallesinde saat 16.30 sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan’dan Çine yönüne doğru seyir halinde olan Osman Öğünçlü (36) idaresindeki 09 V 1034 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Öğünçlü evli ve bir çocuk babasıydı.

aw105331-01.jpgÖğünçlü’nün aynı zamanda Nazilli eski Belediye Başkanı Esat Ergüler’in damadı olduğu belirtildi.

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Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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