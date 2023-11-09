Aydın'daki sel felaketinde kayıp Alptekin'in cansız bedenine ulaşıldı

Kentte 5 Kasım Pazar gün saat 02.30 sıralarında etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Bölgede çok sayıda araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Demirçay Mahallesi'nde bir akrabalarının nişanına katıldıktan sonra otomobille dönüşe geçen Erhan Kavaklıçay (18), Hacer Alptekin (53) ve eşi Ali Alptekin ile Güneyyaka Mahallesi'nde Nurten Sivritaş (70) sele kapılıp kayboldu. Ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarında Erhan Kavaklıçay, Hacer Alptekin ve Nurten Sivritaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Ali Alptekin için arama çalışmaları başlatıldı.



AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile jandarma komandolar tarafından yürütülen, 480 personel, 1 helikopter, 1 arama köpeği, 5 dalgıç pompa, 70 aracın yer aldığı, cayrokopterle de destek verilen arama çalışmalarının 5’inci gününde Alptekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Ali Apltekin’in cansız bedenini olayın yaşandığı bölgeye 14 kilometre mesafede, Sarıçay kenarında buldu.



BÖLGEDEKİ HASAR



Söke’de Güneyyaka, Bağarası, Güzeltepe, Yeniköy, Demirçay ve Kisir mahallelerinde toplamda 30 konut, 12 depo, 13 ahır ve 3 ticarethane az hasarlı, 1 konut, 2 ahır ve 2 depo ağır hasarlı, 5 ahır, 1 depo ve 11 bahçe duvarının yıkık olduğu tespit edildi. Kisir ve Demirçay Mahallesi'nde 6 iş yeri, toplam 31 araç ve traktör hasar gördü. Koçarlı’da Haydarlı, Yağhanlı, Boydere, Akmescit, Dereköy mahallelerinde 12 konut, 1 kamyonet, 1 motosiklet zarar görürken; Karpuzlu’da Hatıpkışla, Cumalar, Umcular mahallelerinde ise 21 konut, 2 iş yeri ile 4 araç ve traktörün sel sebebiyle hasar gördüğü öğrenildi.