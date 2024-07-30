Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia

İzmir’de yaşanan elektrik faciasının ardından Malatya’da da bir olay yaşandı. Elektrik faciası Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı.

Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler hemen 112’ye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde şahsın aydınlatma direğinde akıma kapıldığı değerlendirildi. Elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybettiği belirlenen şahsın 40 yaşındaki Nihat Güney olduğu da tespit edildi.

Güney’in cenazesi olay yerinde incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR’DE NE OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti. Yer altında kabloların yüzeye çıktığı elektrik kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Bilirkişi raporunda ise İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdür

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

İZMİR'DEKİ ELEKTRİK FACİASINDAN GÖRÜNTÜ: