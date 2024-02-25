Aydınlatma direğine çarpan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Kaynak: İHA
Aydınlatma direğine çarpan otobüs kaza yaptı: 2 ölü
Aydın'da direksiyon kontrolünü kaybeden otomobilin çarparak yola devirdiği aydınlatma direğine çarpan otobüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi Otoban girişi kavşağında saat 06.00 sıralarında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre Kuyucak yönünden Buharkent yönüne seyir halinde olan D.D. isimli şahsın hakimiyetindeki otomobil, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği yola düştü. O sırada karşı yönden gelen Gürsel Kurşun idaresindeki otobüs, yola düşen aydınlatma direğine çarptı. Ardından aynı yönde seyir halinde olan M.G. yönetimindeki kamyonete çarpan otobüs, kontrolü kaybederek yolun sağ tarafında bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu.

Meydana gelen kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile yolcu Büşra Sarıaslan olay yerinde yaşamını yitirdi, bir yolcu ile otomobil sürücüsü D.D. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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