Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza Yeşil Mahalle Taşkent Caddesinde meydana geldi.

Bayram E. (42) idaresindeki 06 RT 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yerinden geçmekte olan Karabük Valisi Fuat Gürel, aracından inerek polis ekiplerinden bilgi aldı.