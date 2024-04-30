Çamur içinde yuvarlanan öğrencilerin eğlenceli anları

Danimarka'daki bir anaokulunda öğrencilerin çamurda oynamasıyla ilgili görüntüler, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Yağmur sonrası oluşan çamur alanı, öğrencilere keyifli bir oyun alanı sundu. Anaokulu öğrencilerinin yağmur sonrası oluşan çamurda keyifle oynaması bir öğretmenin kamerasına yansıdı. Video, kısa sürede viral hale geldi ve birçok kişi tarafından izlendi. Ancak, bazı kullanıcılar çocukların çamurda oynamasının sağlıklı olmadığını düşünerek eleştiri yöneltti. Sağlık açısından endişelenenler, çocukların bu ortamda çeşitli mikroplara maruz kalıp hastalanabileceğini söyledi.