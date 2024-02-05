Aydınlı Efeler Türk Halk Müziği korosunda müzikseverlerle buluştu

Aydın'daki Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi'nde verdiği konserle dinleyicileriyle buluştu.

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetiminde verdikleri konserle ilçeli sanatseverlerle buluştu ve konsere ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Konserde Efelerli sanatseverlere seslenen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Çok uzun süre pandemiyle uğraşmıştık. Pandemi süresinden sonra arkadaşlarımız bir çalışma ortamı bulabildiler ve çalışmalarının ardından bugün sizlere çok güzel bir konser sunacak. Göreve geldiğim günden bu yana hep kadınlara yönelik hizmeti fazla yapmıştım. Bugün de görüyorsunuz koromuzda kadın arkadaşlarımız fazla. Sanatta da onlar çok önemli bir yer tutmakta. Bu ülkeyi düzeltirse kadınlar düzeltecek. Güveniyorum, çok teşekkür ediyorum. Emeklerini gösterdikleri bu gecede yalnız bırakmadığınız için siz de alkışı hak ediyorsunuz, çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Konserin ardından Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eralp Atay, Şef Nedim Tarımcıoğlu’na çiçek verdi.