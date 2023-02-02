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Bonservisi elinde. Andre Ayew Ada'ya dönüyor

Son olarak Al-Sadd forması giyen Andre Ayew, Nottingham Forest ile anlaştı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 19:57
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Ayew Nottingham Forest'ta

Bonservisi elinde. Andre Ayew Ada'ya dönüyor
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Andre Ayew, İngiltere'ye geri dönüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ganalı oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile 6 aylık bir sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı. Andre Ayew, bonservisini elinde bulunduruyordu.

Son olarak Al-Sadd'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asistlik performans göstermişti.

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