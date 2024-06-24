Ayhan Sicimoğlu parasını isteyen çalışanını dövdü

Ünlü müzisyen ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu’nun çalışanını dövdüğü anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Sicimoğlu ile parasını istemeye gelen çalışanının tartıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerde Sicimoğlu, parasını isteyen çalışanına “Çalışana para verilir” dedi.

Sicimoğlu, personeline saldırıp dövdükten sonra arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sicimoğlu’nun saldırdığı ve görüntüleri çeken çalışanın, ünlü müzisyenin Marmaris’teki teknesinde çalıştığı öğrenildi. Sicimoğlu’nun çalışanını ‘işini beğenmediği’ gerekçesiyle işten çıkardığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan çalışan olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.

AYHAN SİCİMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması sonrası Ayhan Sicimoğlu’ndan açıklama geldi. Sicimoğlu, videonun planlı çekildiğini belirterek, görüntülerde kendisine yapılan fiziki saldırının yer almadığını söyledi. Sicimoğlu, Olay sonrası polise giderek şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Ayhan Sicimoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle: