Ayhan Sicimoğlu Yunan Adası'nda gördüklerini Türkiye'ye isyan ederek açıkladı: Kusura bakma canım Türkiyem

Yaptığı gezi programlarıyla da yoğun bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu, tatil için teknesiyle Yunan Adası Simi’ye gitti.

Sahilde otururken 4 feribot dolusu Türk turistin geldiğini gören Sicimoğlu, kendine daha fazla hakim olamadı. Günü birlik adaya gelen düzgün Türk turistlerin kaçak ve ucuz ürün peşinde olmadığını ve tatil için Türkiye yerine Yunan Adaları’nı seçtiğini söyledi.

Kaliteli yerli turistin ülkeden adeta kaçtığını söyleyen Sicimoğlu, Türkiye’deki turizm sistemini eleştirerek “Biz bunlardan ders almadık” dedi. “Burada kaçak ürün göremezsiniz” diyen Sicimoğlu, “Burası Avrupa. Bizim gibi illegal bir ülke değil. Kusura bakmayın. Ülkemi çok seviyorum. Düzeltmek için bir şeyler yapmak istiyorum” serzenişinde bulundu.

Instagram hesabından adaya gelen Türklerin görüntülerini çeken Sicimoğlu adeta isyan etti: Kusura bakma canım Türkiyem. Ama doğruya doğru acı konuşalım. Sabahtan beri gördüğüm 4 vapur dolusu kaliteli turist bu ufacık adada ama hiçbir dükkanda kaçak marka kopyası, giyim, çanta vs yok… Kaliteli turist kaynıyor. Türkiye’nin karşısındayım. Mimari müthiş. Tabela ve bilhassa ışıklı tabela, içecek, Starbucks gibi tabelalar vs yok… Kafeler, lokantalar tıklım… Bana kızmayın lütfen.. Olumsuz yanları da söylerim ilerde.