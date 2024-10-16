Ayı koyunu parçaladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir koyunun atı tarafından parçalanması çobanları tedirgin etti.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova köyünde hayvancılık işi ile uğraşan Mehmet Uğur, hayvanlarına köyleri ile Kıranköy arasında bulunan alanda ayının saldırdığını, bir koyunun telef olduğunu söyledi. Ayı dışkı izine rastladıklarını vurgulayan Uğur, "200 küçükbaş hayvanım var. Günlük olarak bu hayvanları dağa götürüp otlatıyorum. Sürümden bir koyun kayboldu. Koyunu ararken sadece kemiklerinin ve baş tarafın olduğu ölüsünü buldum. Yakınlarda sonradan ayı dışkısı olduğunu öğrendiğim dışkı buldum. Böyle bir durum olunca çoban olarak tedirgin oluyorum. Bölgede bulunan Yeşilova, Aşıkpaşa, Saruhanlar, Kıranköy gibi köylerden bir çok vatandaşımız mevsimi olması nedeniyle bu bölgelere mantar toplamaya geliyor. Köylülerimiz bu konuda uyanık olsun, tedbirli olsun" ifadelerini kullandı.

Ayılar kasım-aralık döneminde kış uykusuna yatarken, mart-nisan aylarında kış uykusundan uyandığı biliniyor.