Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar yaşamını yitirdi

Sivas'ta domuz avına çıkan ve ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan eski muhtar Mahmut Alkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta domuz avına çıkan ve ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan eski muhtar Mahmut Alkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Mahmut Alkaya ve bir arkadaşı, önceki gün domuz avına çıktı. Arazide yaya olarak yürüyen eski muhtar Mahmut Alkaya ayı saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhtar, ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavisine başlanan Mahmut Alkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar yaşamını yitirdi

Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar yaşamını yitirdi

Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar yaşamını yitirdi

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