Ayı, sürgülü kapıyı açtı! Evdeki kişiye saldırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ayı, sürgülü kapıyı açtı! Evdeki kişiye saldırdı

ABD'de 3 yavrusuyla sürgülü kapıdan eve giren ayı, evde bulunan bir kişiye saldırdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde 3 yavrusuyla bir eve giren ayı, evde saldırdığı bir kişiyi yaraladı.

Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, "kara ayı" türünden bir ayının Colorado eyaletindeki Lake City kasabasında bir eve girdiğini bildirdi.

Yetkililer, 3 yavrusuyla sürgülü kapıdan eve giren ayının, evde bulunan bir kişiye saldırdığını kaydetti.

Ayının saldırısına uğrayan 74 yaşındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinden ciddi şekilde yaralandığını aktaran yetkililer, hastanın evinde tedavi edildiğini belirtti.

Yetkililer, olay yerinin yakınlarında bulunan 4 ayının ise öldürüldüğünü açıkladı.

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