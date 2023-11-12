Ayının saldırısına uğrayan avcının yüzü parçalandı

Olay, Kelkit ilçesi Dayısı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaban domuzu avı için Sadak avlağına giden avcı grubunda yer alan avcı belgeli Ali Demirsoy (44), bir ayının saldırısıyla yaralandı. Ayının saldırısına uğrayan talihsiz adamın yüzü parçalandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan avcı, arkadaşları tarafından yaralı olarak bulunduğu ormanlık alandan çıkarılarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Demirsoy, daha sonra ambulans helikopterle Trabzon’a sevk edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan avcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.