Ayının saldırısına uğrayan avcının yüzü parçalandı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ormanlık alanda domuz avı sırasında ayının saldırısına uğrayan şahıs yüzünden yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ayının saldırısına uğrayan avcının yüzü parçalandı

Olay, Kelkit ilçesi Dayısı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaban domuzu avı için Sadak avlağına giden avcı grubunda yer alan avcı belgeli Ali Demirsoy (44), bir ayının saldırısıyla yaralandı. Ayının saldırısına uğrayan talihsiz adamın yüzü parçalandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan avcı, arkadaşları tarafından yaralı olarak bulunduğu ormanlık alandan çıkarılarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Demirsoy, daha sonra ambulans helikopterle Trabzon’a sevk edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan avcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aw075135-01.jpg

aw075135-02.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Şeyma Subaşı beli ince görünsün diye fayansları yamulttu. Yine Photoshop'u abarttı Magazin
Şeyma Subaşı beli ince görünsün diye fayansları yamulttu. Yine Photoshop'u abarttı
Araç alacaklar için kritik uyarı. Uzmanından dikkat çeken sözler Ekonomi
Araç alacaklar için kritik uyarı. Uzmanından dikkat çeken sözler
Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu magandaları kamerada Gündem
Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu magandaları kamerada
Çağdaş Atan: Hak etmediğimiz bir sonuç oldu Spor
Çağdaş Atan: Hak etmediğimiz bir sonuç oldu
İsrail’den Lübnan halkına tehdit: Beyrut da Gazze gibi olur Dünya
İsrail’den Lübnan halkına tehdit: Beyrut da Gazze gibi olur
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı Gündem
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı