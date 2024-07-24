Aykut Kocaman yuvaya dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aykut Kocaman yuvaya dönüyor

Futbola başladığı Sakaryaspor'dan Aykut Kocaman'a teklif geldi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselme şansını son anda kaybeden Sakaryaspor’dan flaş bir hamle geldi.

Yeşil-siyahlılar teknik direktör Suat Kaya ile 2 milyon lira tazminat karşılığında yollarını ayırdı.

Suat Kaya’dan boşalan teknik direktörlük görevi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF AYKUT KOCAMAN

Sakaryaspor yönetiminin şehrin çocuğu olan Aykut Kocaman’a teklif götürdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor’un yaptığı teklifi reddeden Aykut Kocaman’ın futbola başladığı kulüp için geri dönebileceği kaydedildi.

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Kocaman’ın reddetmesi halinde ise Sakaryaspor takımın başına Fırat Gül’ü getirecek.

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