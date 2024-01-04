Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü
Ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşamda, “Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

gomeme.jpg

AYLA ALGAN KİMDİR?

Yönetmen, şarkıcı, Tiyatro ve sinema oyuncusu, Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan beri piyano, bale ve şan dersleri alan Algan, ortaokulu İstanbul’da Notre Dame de Sion’da, lise eğitimini Fransa’da Versailler Lisesi'nde okudu. Beklan Algan’la tanıştıktan yaklaşık altı ay sonra 1957 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya göç eden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı.

Muhsin Ertuğrul’un ABD’den kendisini Türkiye’ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye’ye geri dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Birçok tiyatro oyununda rol alan Ayla Algan, "Ah Güzel İstanbul" filmindeki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekti.

1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı.

Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.

Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

İlgili Haberler
Ayla Algan kimdir? Kaç yaşında? öldü mü?
Ayla Algan kimdir? Kaç yaşında? öldü mü?
Son Haberler
Manchester United'da sürpriz ayrılık. Kötü gidişat sonrası gönderildi Spor
Manchester United'da sürpriz ayrılık. Kötü gidişat sonrası gönderildi
Asansöre binen kediyi ezerek öldürdü. İnsanlığın bittiği nokta. Bu nasıl bir canilik Gündem
Asansöre binen kediyi ezerek öldürdü. İnsanlığın bittiği nokta. Bu nasıl bir canilik
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Büyük sürpriz var Spor
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Büyük sürpriz var
İstanbul'da yoğun bakımlarda yer kalmadı. Koronavirüs geri mi dönüyor? Sağlık
İstanbul'da yoğun bakımlarda yer kalmadı. Koronavirüs geri mi dönüyor?
Fenerbahçe'de Fred'e sürpriz talip Spor
Fenerbahçe'de Fred'e sürpriz talip
Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu Gündem
Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu
İki yıl önce boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı Gündem
İki yıl önce boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı