Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü

Ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşamda, “Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

AYLA ALGAN KİMDİR?

Yönetmen, şarkıcı, Tiyatro ve sinema oyuncusu, Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan beri piyano, bale ve şan dersleri alan Algan, ortaokulu İstanbul’da Notre Dame de Sion’da, lise eğitimini Fransa’da Versailler Lisesi'nde okudu. Beklan Algan’la tanıştıktan yaklaşık altı ay sonra 1957 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya göç eden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı.

Muhsin Ertuğrul’un ABD’den kendisini Türkiye’ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye’ye geri dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Birçok tiyatro oyununda rol alan Ayla Algan, "Ah Güzel İstanbul" filmindeki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekti.

1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı.

Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.

Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.