Aylar sonra kana kana su içti

Elazığ'da yemek borusu tümörü teşhisi konulan bir hasta, tümörün yemek borusunu tıkaması nedeniyle su dahi içemediği bildirildi. Genç kadın hastanın geçirdiği başarılı ameliyat sonrası aylar sonra kana kana su içip normal beslenmeye başladığı ifade edildi.

KAYNAK: İHA
Aylar sonra kana kana su içti

Elazığ’da yaşayan Hatice Türkan, yemek ve su yutamama şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucunda özefagus kanseri olduğu ortaya çıktı.

Türkan, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük ve ekibinin yaptığı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Operasyonda, midenin bir kısmı ve tümörle birlikte yemek borusu çıkarıldı. Geriye kalan mide dokusundan yeni bir yemek borusu oluşturuldu.

Türkan, yaklaşık 4 buçuk ay süren tedavi sürecinin ardından ilk kez sağlıklı bir şekilde su içip yemek yiyebildi.

Türkan, yutma problemi yaşayan kişilerin mutlaka endoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.

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“SU BİLE İÇEMİYORDUM”

Yutma şikayeti ile hastaneye başvurduğunu dile getiren Hatice Türkan, şunları dile getirdi:

“Haziran ayında yemek yerken yutmakta zorluk çektim. Hastaneye başvurdum ve Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümüne gittim. İki defa gitmeme rağmen sorun çözülmedi. Tekrardan yemek boğazımda kalınca yine gittim. İlk başlarda ekmek yerken boğazımda kalıyordu, su içerek yutuyordum. Sonrasında ekmek türünü yiyemedim. Bu sefer tavuk yemeğini yerken boğazımda kaldı ve iş yerimdeki patronum beni acile götürünce endoskopi yapıldı. Endoskopi ile yemek borusu kanseri olduğum saptandı. Yemek yiyip de zorluk çekenler var ise mutlaka bir endoskopi yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü ben başta gitseydim belki de sürecim bu kadar uzamayacaktı. Şu an çok iyiyim. Bu hastaneye başvurdum ve Abdullah hoca ile görüştük. Hocamız, ameliyat tavsiye etti. Su ve taneli çorbaları bile içermiyordum çok şükür iyiyim”

“TÜMÖR, YEMEK BORUSUNU TAMAMEN TIKAMIŞ VE HİÇBİR ŞEY YİYİP İÇERMİYORDU”

Cerrahi pratiğinde majör bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük ise şunları dile getirdi:

“Hastamız, yemek borusu tümörü nedeniyle takip ettiğimiz bir hasta. Hasta, bize müracaat ettiğinde yemek borusundaki tümörü, yemek borusunu tamamen tıkamış ve hiçbir şey yiyip içermiyordu. Beslenemeyen, su dahi yutamayan bir hastamız. Beslenmesi problemli olduğu için biz ilk önce besleme amaçlı hastamızın bağırsağına beslenme tüpü koyduk. Hastamızı yaklaşık 1 ay besledikten sonra da ameliyata hazır getirdik ve hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatta midenin bir kısmını ve yemek borusunun tümünü tümörle beraber çıkardık, daha sonra geriye kalan mide dokusunda yemek borusu yaparak hastamızın ameliyatını sonuçlandırdık. Ameliyatta ve sonrasında herhangi bir olumsuz durum yaşamadık. Hastamız şuanda gayet iyi durumda ve beslenmesi de normal. Hastamızı artı katı gıdalarla da besliyoruz. Şu noktada dikkatli olmak lazım, yutma problemi olan kişilerin mutlaka hekime başvurmaları lazım. Bu hastalık için en önemli tanı aracı ise endoskopik incelemelerdir”

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