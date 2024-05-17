Aylar sonra ortaya çıkan Zerrin Özer yardım almadan yürüyemedi

66 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer geçen sene omurilik ameliyatı olmuş ve sağlık sorunları yaşamıştı.

Özer, 2023’ün Temmuz ayında çıkardığı ve büyük yankı uyandıran ‘Basit Numaralar’ şarkısını yazan aranjör Mustafa Arapoğlu’nun nikahına katıldı.

Ünlü şarkıcı, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen nikâh töreninde Mustafa Arapoğlu ve yönetmen Özlem Bölükbaşı çiftinin şahitliğini yaptı.

Yürümek için yardım alan Zerrin Özer, sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı.

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Yeni şarkılar için stüdyoya gireceğini söyleyen Özer, “Nörolojik bir problem var. ‘Çok iyi bir nörolog rica ederim’ diye söylermişim. Espri bir tarafa ben iyiyim, daha da iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

Ameliyat olmasının ardından fizik tedavi sürecini de geride bırakan ünlü şarkıcı, “Ne zaman sağlığımla ilgili problem olsa sevenlerimi düşünüyorum. Yazdıkları o muhteşem yorumlara bakıyorum. Dualarını ulaştırıyorlar, ben de elimden geldiği kadar cevap vermek istiyorum.” dedi.