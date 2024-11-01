Aylarca kabızlık yaşadı! Genç kadının iç organları dışarı çıktı

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Courtney Ingham, 8 ay boyunca kabızlık sorunu yaşadıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sürecin başında kabızlığı pek önemsemediğini belirten Ingham, zamanla aşırı şişkinlik ve mide krampları yaşamaya başladı. Bu durum, genç kadının işe gidememesine neden oldu.

Ingham, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

"Tuvalette otururken bir ses duydum. İçimden bir şeyin çıktığını anlamıştım. Sonra kan gördüm. Baktığımda dışkı yoktu ama çok kan vardı. Eğilip baktığımda gördüğüm görüntü beni şok etmişti, birinin organları düşmüş gibiydi. Et parçaları vardı. İç organlarım dışarı çıkmıştı."

Hastaneye kaldırılan Ingham'a, rektumun yeterli desteği olmadığında arka geçidin dışına düşmesiyle oluşan "rektal prolapsus" teşhisi konuldu.

Bağırsaklarındaki sarkma cerrahi operasyonla düzeltilip temizlenirken, vücudunda kanla dolu büyük bir yaraya benzer anal çatlaklar oluştuğu da ifade edildi.

Taburcu edilen Ingham'ın tedavisinin devam ettiği belirtilirken, genç kadın "Hala tam anlamıyla iyileşemedim. 8 ay tuvalete çıkamamıştım, şimdi 3 haftadır çıkamıyorum" diye konuştu.