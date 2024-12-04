Aylardır hastanedeydi! Usta oyuncu Kadir İnanır için kritik 1 hafta

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada
Aylardır hastanedeydi! Usta oyuncu Kadir İnanır için kritik 1 hafta

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu sonunda evine gönderildi.

24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti. Acil bir operasyon geçiren ünlü oyuncu Kadir İnanır, tedbir amaçlı entübe edilmişti.

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4 NİSAN’DA TABURCU EDİLMİŞTİ

Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkan Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu olmuştu.

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UZUN ZAMANDIR HASTANEDEYDİ

Taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, geçtiğimiz ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldı. İnanır’ın, bu kez felç geçirip konuşamadığı iddia edilmişti.

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Usta sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre, Kadir İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği 1 hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.

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