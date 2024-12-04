Aylardır hastanedeydi! Usta oyuncu Kadir İnanır için kritik 1 hafta

24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti. Acil bir operasyon geçiren ünlü oyuncu Kadir İnanır, tedbir amaçlı entübe edilmişti.
4 NİSAN’DA TABURCU EDİLMİŞTİ
Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle 1 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkan Kadir İnanır, 4 Nisan'da taburcu olmuştu.
UZUN ZAMANDIR HASTANEDEYDİ
Taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, geçtiğimiz ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırıldı. İnanır’ın, bu kez felç geçirip konuşamadığı iddia edilmişti.
Usta sanatçı hafta başında doktorlarının onayı ile evine döndü. Magazin Burada'nın haberine göre, Kadir İnanır'ın hastaneye dönüp dönmeyeceği 1 hafta sonra yapılacak tahlillerin ardından belli olacak.