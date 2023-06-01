Aylin Aslım’dan ‘TOGG’ davası açan Ferman Akgül’e tepki: Seçim sonucunu beklemiş

AKP iktidarına yakınlığı ile bilenen Manga’nın solisti Ferman Akgül, şarkıcı Aylin Aslım, Redd’den Güneş Duru ve Doğan Duru’ya ‘TOGG pozunu’ eleştirmeleri nedeniyle dava açtı.

Aslım, “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar” demişti.

‘Kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla dava açan Akgül’e Aylin Aslım, Twitter’dan yanıt verdi. Aslım, “Seçim sonucunu beklemiş” dedi.