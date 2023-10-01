Aylin Coşkun'dan tüp bebek itirafı

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam tercih eden şarkıcı, '2. Sayfa' programının canlı yayın konuğu oldu. 18 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim, "Bitkisel tedavilere geçip kilo verebildim.

Diyet yaptım, diyetisyene gitmedim. O kadar hormona, kortizona rağmen kilo verebildiysem herkes kilo verebilir" dedi.

Aylin Coşkun, 2019 yılında iş insanı Volkan Arslan ile dünyaevine girdikten sonra mesleğine ara vermişti. Coşkun, kariyerini ikinci plana iterek, tüp bebek tedavisine başlamıştı.

DÖRT YILDIR DEVAM EDEN SÜREÇTEN BAHSETTİ

Eşiyle birlikte anne ve baba olma mutluluğu yaşamak isteyen Aylin Coşkun, dört yıldır devam eden tedavi sürecinden bahsetti.

Bebekten dolayı 90 kiloya çıktım. O iğneler acayip bir şişkinlik yapıyor, kilo aldırıyor. Bitmeyen bir süreç benimki. Milletin 10 senede denediğini ben dört yılda 50 kere denedim. Azimle hâlâ devam ediyorum.

Tüp bebek tedavisinin çok maliyetli olduğunu vurgulayan Coşkun, "O kadar maliyetli ki iki ev parası yedim. En son toplattırdığım yumurtanın maliyeti 40 bin TL.

Bunun içinde tedavisi yok, ilacı yok, aşısı yok; oradan pay biçin. Geçen gün doktoruma 'Bu benim için pahalı bir hobiye dönüşüyor' dedim.

İnsanlar bu sürecin kolay olduğunu sanıyor ama yaşayan bilir. Hormonlar farklılaşıyor, bambaşka biri oluyorsun. Vücudum bana 'Artık tamam Aylin, ben seninle aramdaki bağı kesiyorum' diyene kadar deneyeceğim" ifadelerini kullandı.