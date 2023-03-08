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Güldür Güldür oyuncusu Kontente'den önemli mesaj. Türkiye'de kadın olmak...

Sosyal içerikli skeçleriyle beğeni toplayan Güldür Güldür ekibi depremzedelerin yaralarını sarmak adına yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ekibin kadın üyeleri bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:12
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Aylin Kontente Güldür Güldür ekibi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj paylaştı

Güldür Güldür oyuncusu Kontente'den önemli mesaj. Türkiye'de kadın olmak...
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Güldür Güldür ekibinde bulunan oyuncu Aylin Kontente, Kadınlar Günü için çalışanlar ve ekip üyeleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de kadın olmanın zorluklarından bahseden Kontente şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de kadın olmak... Sizle beraber yan yana omuz omuza çalışıp üretmek... Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşitliğin esas alındığı, Cumhuriyet'in kadınlarımıza verdiği haklarla var olan, barış ve huzur içinde bir Türkiye umuduyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

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