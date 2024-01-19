AYM, 3 siyasi partinin kapatılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlandı

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AYM, 3 siyasi partinin kapatılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı davada nihai karara varan AYM; Türkiye Yaşam Partisi, Uyanış Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin kapatılmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Rasmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Türkiye Yaşam Partisi, Uyanış Partisi ve Yeni Yol Partisi'ne "kapatma davası" açtı.

Dosyada, söz konusu partilerin; zorunlu organlarını oluşturmadığı, kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen büyük kongresini toplamadığı ve adreslerinin tespit edilemediği bilgileri yer aldı.

Başsavcılığın 3 parti için "Kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti" talebini değerlendiren AYM, nihai karara vardı.

Tebligata rağmen gerekli süre içinde savunma da yapmayan 3 parti hakkında, 'kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine' hükmedildi.

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