AYM, 3 siyasi partinin kapatılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Rasmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Türkiye Yaşam Partisi, Uyanış Partisi ve Yeni Yol Partisi'ne "kapatma davası" açtı.

Dosyada, söz konusu partilerin; zorunlu organlarını oluşturmadığı, kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen büyük kongresini toplamadığı ve adreslerinin tespit edilemediği bilgileri yer aldı.

Başsavcılığın 3 parti için "Kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti" talebini değerlendiren AYM, nihai karara vardı.

Tebligata rağmen gerekli süre içinde savunma da yapmayan 3 parti hakkında, 'kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine' hükmedildi.