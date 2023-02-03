﻿AYM Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre; 2/02/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Zühtü Arslan seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.