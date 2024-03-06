AYM Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, AYM Başkanvekilliği görevine yeniden Kadir Özkaya seçildi.

Özkaya’nın yeniden seçilmesi, Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta dünyaya gelen Kadir Özkaya, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.

Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde memurluk, Tarım, Kredi Kooperatifleri’nde kontrolörlük yaptı.

1993 yılında idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004’e kadar bu görevi yürüttü.

2005 yılında ise geçici olarak getirildiği AYM raportörlüğü görevine atandı.

2011 yılında, HSK tarafından Danıştay üyeliğine; 2014’de de Cumhurbaşkanı tarafından AYM üyeliğine atandı.

Özkaya, 2020 yılında ise AYM Başkanvekilliğine seçildi.