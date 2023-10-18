AYM, Can Atalay’ın Başvurusunu 25 Ekim’de Görüşecek

Gezi Davası’nda aldığı 18 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 25 Ekim’de ele alınacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
AYM, Can Atalay’ın Başvurusunu 25 Ekim’de Görüşecek

AYM raportörü, Atalay’ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirdi.

Mazbatasına Rağmen Tahliye Edilmedi

Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmemişti. Gezi Davası’nda aldığı 18 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Atalay’ın bireysel başvurusu, AYM tarafından 12 Ekim’de görüşülmeye karar verilmişti. Ancak bir üyenin dosyaya hazırlanamadığı gerekçesiyle görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti.

Hak İhlali İddiası

Atalay hakkında yapılan bireysel başvuruda, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği belirtilmişti. AYM raportörü, toplantı öncesinde başvuruya ilişkin çalışmasını tamamlayarak, Atalay’ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirmişti.

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