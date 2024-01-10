AYM haberlere erişim engelini iptal etti. Bakalım AYM’nin bu kararı uygulanacak mı?

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AYM haberlere erişim engelini iptal etti. Bakalım AYM’nin bu kararı uygulanacak mı?
Anayasa Mahkemesi, internetteki bazı haberlere erişim yasağı getirilmesini düzenleyen yasa maddesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle internette yayınlanan haberlere erişim yasağı getirilmesine ilişkin 5651 sayılı Kanun'un 9. Maddesinin iptaline hükmetti. Maddenin iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

AYM, söz konusu maddenin diğer fıkralarında yer alan "içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi” ve "içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları" ibarelerini de Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

DW Türkçe’den Alican Uygun’un haberine göre, mahkeme kararında, bu düzenlemenin sonucu olarak internette yer alan bir içeriğin süresiz olarak engellenebildiği vurgulandı ve "Bu yönüyle kurallar ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir" dendi.

Ayrıca kararda, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı suçların işlendiği şüphesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kendi başına içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesi yetkisi verilmesi de Anayasa’ya aykırı olarak değerlendirildi. İnternet yayınlarının içeriğinin yayından kaldırılması ya da yayınlara erişim engeli getirilmesinin de, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtladığı vurgulandı.

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