AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu yarın esastan görüşecek.

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarınki Genel Kurul gündeminde karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

Kanunun iptali istenen hükümlerini esastan görüşmek üzere daha önce gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi ertelemiş, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü dinlemeye karar vermişti.

Bakanlık yetkilileri ve sendikalar, 4 Temmuz'da Anayasa Mahkemesinde sözlü açıklama yapmıştı.

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