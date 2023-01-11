﻿AYM üyelerinin derdi ne? HDP kapatılmayacak mı?!

HDP kapatılacak, kapatılıyor... Git gel, git gel... Bıktırdılar. Suç sabit. HDP'liler PKK'nın uzantısı, destekçisi. Desinler bakalım, PKK bölücüdür, terör örgütüdür. Binlerce insanımızı katletmiştir... HDP'nin eş başları, milletvekilleri, gerçekleri hiç haykırdılar mı?

PKK'lılar hendek kazdıklarında ortaya çıkıp otonom isteyenler de HDP'lilerdi.

HDP'liler PKK'lılarla sarmaş dolaşlar. Bir kadın milletvekili bu yüzden hapiste. Bu örnekler daha önce de görüldü.

HDP milletvekili Remziye, 8 Aralık 2022'de TBMM'de ne dedi?

"İmralı cezaevinde uygulanan her politika dalga dalga tüm topluma yayılıyor. Sayın Abdullah Öcalan'dan iki yıldır haber alınamıyor, Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan iktidar kuzey doğu Suriye'de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde askerî operasyonlara devam ediyor. Bu operasyonlarda kimyasal silah görüntüleri ortaya çıkıyor. Kimyasal silahın kullanımı araştırılmıyor, 'Araştırılsın.' diyenler tutuklanıyor... Mücadele tarihinden süzülerek geldiğimiz aşamada yıllardır her baskı yöntemi uygulandı, uygulanmaya da devam ediyor... 1990'lı yılların karanlığına karşı Cumartesi Annelerinin direnişi öncü oldu... Operasyonlar durdurulsun, İmralı'daki tecrit kaldırılsın, onurlu barışın yolu açılsın."

Bu milletvekili PKK'yı savunmak için daha ne söyleyecekti. "Çözüm=Çözülme" döneminde, HDP'nin eş başları İmralı'ya gittiklerinde PKK'nın başı Abdullah Öcalan'a "Başkanım" diye hitap etmediler mi?

Bir partinin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı dava açıyor. Deliller başsavcılık vasıtasıyla toplanıyor ve Anayasa Mahkemesi'ne veriliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin hesaplarının dondurulması için AYM'ye yaptığı müracaat 6 Ocak'ta karara bağlandı ve hesapların geçici olarak bloke edilmesine karar verildi. Kaç oyla? 7'ye karşı 8 oyla!

Kapatma devası açılıyor, deliller güçlü ama AYM Başkanı da dâhil 7 üye, Batı'ya ayıp olur, hesapları dondurmayalım, diyor. Aferin üyelere! Çok demokratikler!

Başsavcı Bekir Şahin, dün sözlü açıklama için AYM'deydi. Çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başsavcı Şahin, "Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, tüm toplumca da biliniyor. 85 milyon neredeyse davalı partinin PKK'dan ayrı, bağımsız olmadığını, onun güdümünde, onun bir organı olduğunu kabul ediyor." dedi.

Başsavcı önemli bir şey daha söyledi: "Davalı partililerin de terör örgütü PKK'yı kınadığını kimse duymadı. Davalı parti yöneticileri PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor. 'Silahlı halk hareketi' olarak tanıdıklarını ifade ettiler. Bu konular televizyonlara yansıdı. Kayıtları da bulunuyor."

Başsavcı çok önemli bir şey daha söylüyor:

"Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir. Sanki bu parti terörist örgütün asker alma şubesi gibi çalışıyor."

Daha nasıl delil isteniyor? İspanya'daki Batasuna gibi, HDP, silahlı militanların videosunu mu göstermeliydi?

İspanya'da 1998 yılında Halk Birliği (Herri Batasuna) Partisi, seçim kampanyası sırasında televizyonda parti propagandası için ayrılan sürede silahlı kanat "Bask Yurdu ve Özgürlük" örgütünün (Euskadi Ta Askatasuna-ETA) bir video kaydını yayınlıyor. "Silahlı çete"yle iş birliği yaptığı iddiasıyla cezalandırılıyor. Sonra milletvekilleri mahkûm oluyor, partinin kapatılması yolu açılıyor.

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