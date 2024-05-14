Tüm saldırılar ile Sinan Ateş dosyaları birleştirilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, 5 Ekim 2018’de İYİ Parti lideri Meral Akşener’i şöyle eleştirdi.

-“Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden Vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme!”

Vallahi dediği oldu.

Akşener'in evinin önüne gelen MHP'li grup "Bozkurtlar burada!" diye sloganlar attı.

13 Ocak’ta Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın demecine yazımda yer vermem nedeniyle 15 Ocak 2022’de iki ayrı grup Ankara Ülkü Ocaklı kişilerce saldırıya uğrayıp ölümden döndük.

27 Ocak 2021’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundum.

Tam 2 yıl sonra 25 Ocak 2023’te, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Maçkaya imzası ile “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verildi.

Öncelikle Maçkaya’nın satır arasındaki şu hukuki (!) değerlendirmesini sunayım:

-“Bahçeli'nin kinaye sanatı çerçevesinde partisinin fikir ve görüşlerini açıkladığı…”

Hedef göstermenin adı şöyleymiş:

-“Kinaye sanatı…”

Değerli okurlarım 5 Şubat 2023 tarihli yazımı, “Sinan Ateş İddianamesi” açısından “Tüm saldırı ve cinayet dosyaları birleştirilmeli” görüşümü tekrar ediyor ve bu saldırıları bir kez daha hatırlatıyorum.

İŞTE TÜM SALDIRILAR:

10 Mayıs 2019

Bahçeli ilanında yer alan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, 6 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar iki saat içinde serbest bırakıldı.

25 Mayıs 2019

Devlet Bahçeli hakkında kitap yazan Sabahattin Önkibar, Ankara’da evinin önünde saldırıya uğradı. İki yıl önce de fuar alanındaki saldırıda darp edilmişti.

20 Haziran 2019

İYİ Parti’nin kurucularından Metin Bozkurt İstanbul Beylikdüzü’nde 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım ise olay sonrası “Papazoğlu’na destek arayanlar er ya da geç ülkücü adaletle tanışacaktır” dedi.

20 Kasım 2019

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Ankara’da beyzbol sopalı saldırganlar tarafından darp edildi. Kısa süre önce MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan’a “Kiralık kalem, yalan makinesi” dedi.

28 Aralık 2019

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in basın danışmanı, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde evinin önünde 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. İde, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak, saldırıdan kurtulabildi

24 Mart 2020

Devlet Bahçeli hakkında paylaşımlar yapan Avukat İsrafil Kumbasar, feci şekilde darp edildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrafil Kumbasar’ın yüzü kanlar içindeki fotoğrafını paylaşarak “Kim bu yakışıklı! Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar” diye yazdı.

15 Ocak 2021

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’da evinin önünde 5 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu aynı gün öğle saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradı, araçla çarparak öldürülmek istendi.

Saldırganlar Ülkü Ocakları üyesi çıktı. Saldırıdan sonra açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler” dedi.

8 Mart 2021

Diken yazarı ve Halk TV yorumcusu gazeteci Levent Gültekin, İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binasının önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı.

12 Nisan 2021

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran, Esenboğa Havalimanı’nda bir grup tarafından darp edildi.

20 Ağustos 2021

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’deki programdan çıktığı sırada yumruklu saldırıya uğradı.

15 Mart 2022

Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel bir grup tarafından saldırıya uğradı. Ünel, Emrullah Kaplan’ı ateşli silahla öldürdü. Ünel’in Sinan Ateş’e yakın olduğu biliniyordu.

8 Nisan 2022

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç darp edildi.

30 Aralık 2022

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş evinin önüne kurulan silahlı pusu sonucu öldürüldü.

Değerli okurlarım,

MHP lideri seçilen Devlet Bahçeli’nin dönemin Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila’ya söyleşi sırasında verdiği şu sözü hatırlatıyorum.

-Milliyetçi, ülkücü gençler ellerine silah değil kitap alacaklar…”