Gizli servislerin perde arkası oyunları

2023 yılının Mart ayında Rus İç İstihbarat Servisi FSB, tarafından Rusya'nın Yekaterinburg kentinde casusluk suçlamasıyla tutuklanan Evan Gershkovich, sadece bir isimden ibaret değil.

O, Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ilk Amerikalı gazeteci.

Peki, Evan Gershkovich kimdir?

2016 yılından beri Rusya'da görev yapan ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı yakından takip eden Wall Street Journal (WSJ) muhabiri.

Sovyetler’den Amerika’ya göç eden Yahudi bir ailenin oğlu olan Gershkovich, futbol ve felsefeyle ilgileniyor ve Rusça'yı anadili gibi konuşuyor.

Gershkovich'in tutuklanmasının arkasındaki asıl sebep ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nda öne çıkan paralı asker şirketi Wagner Grubu ile ilgili yaptığı araştırmalar.

FSB, Gershkovich'in yaptığı araştırmalar sırasında Rusya'ya ait gizli bilgilere ulaştığını ve casusluk faaliyetleri yürüttüğünü, asker^^i endüstri komplekslerinden birine dair devlet sırrı olarak kabul edilen bilgileri topladığını iddia ediyor.

20 yıla kadar hapis cezası istenen, Gershkovich ve ailesi bu iddiaları reddediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Evan Gershkovich’i kastederek, “ABD istihbarat teşkilatları gazetecileri ajan olarak kullanıyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Sadece işini yapmakta olan muhabir Evan Gershkovich, bir yıldır Rusya tarafından haksız yere tutuklu bulunmaktadır. Rusya, Gershkovich ve Paul Whelan gibi kişileri siyasi koz olarak keyfi bir şekilde alıkoymaya son vermelidir. İnsanlar, pazarlık konusu edilemez. Evan ve Paul, sizi evinize getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson’a verdiği röportajda Gershkovich’in Amerikan casusu olduğu konusunda ısrar etmeye devam ederken, serbest bırakılmasının Rus ve Amerikan özel servisleri arasında görüşüldüğünü ve ilerleme kaydedildiğini öne sürdü.

Gershkovich'in tutuklanması uluslararası kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. ABD başta olmak üzere birçok ülke, Gershkovich'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Rusya'nın Gershkovich'i bir "koz/takas" olarak kullanma ihtimali.

Rus istihbaratı, Gershkovich'i ABD veya diğer Batılı ülkelerle yapılacak casus takaslarında kullanmayı planlıyor olabilir.

Nitekim geçmişte de benzer takaslar gerçekleştiği ve büyük kazançlar elde ettiği biliniyor.

Bilgi, korkunun sonu ve özgürlüğün başlangıcıdır.