Cumhurbaşkanı Erdoğan onu işaret etmişti. AYM başkanlık seçimini İrfan Fidan neden kaybetti.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, AYM üyeleri doğrudan siyasi iradenin işaret ettiği adaya karşı "mahkemenin bağımsız duruşunu ve kıdemin önemini" korumak amacıyla Arslan'ı destekledi.

OYLARIN DAĞILIMI NASIL OLDU?

Türkiye bir yandan 2023 seçimlerine giderken, diğer yandan gözler Anayasa Mahkemesi'nde çevrildi. Zühtü Arslan'ın başkanlıktaki görev süresinin 13 Şubat'ta dolacak olması nedeniyle AYM'de bugün yeni başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde Zühtü Arslan ve İrfan Fidan olmak üzere iki aday yarıştı.

AYM'nin 15 üyesinin oy kullandığı seçimde 8 oy alan Zühtü Arslan, üçüncü kez AYM Başkanı oldu. İrfan Fidan 5 oyda kalırken, aday olmayan başkan vekili Kadir Özkaya'ya ise 2 oy çıktı.

AYM'DEKİ BU SEÇİM SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?

DW Türkçe'nin, yüksek mahkeme kulislerinden aldığı bilgiye göre, doğrudan Erdoğan'ın işaret etmesine karşın İrfan Fidan'ın seçilmemesi sürpriz oldu. Kulislerde Fidan'ın adaylığı doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işaret edildiği iddia edilmişti.

Ancak AYM üyeleri, İstanbul Başsavcısıyken tartışmalı davalara bakan ve mahkemenin en kıdemsiz üçüncü üyesi olan Fidan'ın adaylığına soğuk bakıyordu. Bazı üyeler, aday olmak istemeyen Zühtü Arslan'ı ikna etmiş ve aday olmasını sağlamıştı.

AYM kaynakları, Erdoğan'ın işaret etmesine karşın Fidan'ın seçilememesini, yüksek mahkemenin "bağımsız duruşunu" koruma refleksi olarak değerlendirdi. Zühtü Arslan'a oy veren bazı üyelerin Fidan gibi kıdemsiz bir üyenin tepeden işaret edilmesinden rahatsızlık duyduğu, kıdemli üyelerin bu konuda yok sayılmasının sonucu etkilediği belirtildi. Kaynaklar, İrfan Fidan'ın yerine başka bir üyenin işaret edilmesi halinde, sonucun farklı olabileceğine işaret etti.

Bu arada İrfan Fidan'ın başkan seçilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) AYM'ye bakışını olumsuz etkileyeceği endişesinin de seçimlerde belirleyici olduğu ifade edildi.

SEÇİM SONUÇLARINI HAKYOL GRUBU BELİRLEDİ

Öte yandan seçim sonucuna etki eden bir diğer faktörün ise AYM'deki İskenderpaşa Cemaati'ne bağlı olan Hakyol grubu ile Milli Görüş Vakfı'na (MGV) yakın üyelerin tavrının olduğu öğrenildi.

Bu grupların, yargıda rakip olarak görülen İstanbul Grubu'na yakın olan İrfan Fidan'ı istemediğine ve açık tavır gösterdiğine işaret ediliyor. Ancak bunun seçimlerdeki belirleyiciliğinin İrfan Fidan'ın kıdemsiz olmasından sonra geldiği dile getirildi.

SİYASİ KULİSLERDE NASIL YANKILANDI?

Anayasa Mahkemesi'ndeki seçim süreci siyasi kulislerde de yakından takip edildi. DW Türkçe'nin muhalefet kulislerinden edindiği bilgilere göre adaylardan İrfan Fidan'ın seçilmesinin zor olacağı yorumları yapılıyordu ve buna neden olarak da Fidan'ın çok sayıdaki tartışmalı kararı gösteriliyordu.

AYM'nin diğer üyelerinin bu kadar tartışmalı ve muhalefetin tepkisi çeken bir ismi başkan olarak seçmek istemeyeceği değerlendirmesini yapan muhalefet partileri "AYM üyeleri, seçimde iktidarın değişmesi durumunda kurumun başında geçmişte çok sayıda muhalefet milletvekilini cezaevine göndermiş, davaları AİHM'den dönmüş bir ismin olmasını ve tüm şimşeklerin kendilerine yönelmesini arzu etmeyeceklerdir" yorumunu yapıyor. Bu nedenle daha uzlaşmacı ve seçimde iktidarın değişmesi durumunda her kesimle iletişim kurabilen Zühtü Arslan'ın yüksek mahkeme için daha iyi bir seçim olduğuna işaret ediliyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan

İrfan Fidan