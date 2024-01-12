AYM’den ‘Ekşi Sözlük’ kararı: Erişim yasağı ‘ifade özgürlüğü ihlali’ sayıldı

Türkiye’nin en popüler internet sitelerinden Ekşi Sözlük, son zamanlarda getirilen erişim engelleriyle gündemdeydi.
2023 yılı boyunca erişim engelleri nedeniyle farklı adreslerle kullanıcılarına erişim imkanı tanıyan Ekşi Sözlük’ün, 4 Ocak’ta ise mobil uygulamasına engel getirilmişti.
Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamaya göre Anayasa Mahkemesi (AYM), engel kararlarının Anayasanın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ‘ifade özgürlüğü’ hakkını ihlal ettiğine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren ‘entry’ler nedeniyle önce hedef gösterilmiş, ardından da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatılmıştı.
Ekşi Sözlük’ün itirazı üzerine erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası sözlük açılamadan yeniden kapanmıştı.
Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımıştı.
Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ 14 Aralık’ta, ‘eksisozluk1999.com’ da 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.
Engel kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Ekşi Sözlük yönetimi AYM’ye başvurmuştu.