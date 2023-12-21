AYM'nin Can Atalay kararı yerel mahkemeye ulaştı

Dokunulmazlığına ve hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen tutukluluk hali halen devam eden Can Atalay’ın hakkındaki karar yerel mahkemeye ulaştı.

3 karşı oya karşın oy çokluğu ile hakkında hak ihlali kararı ikinci defa çıkan Atalay için AYM seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmesine hükmetti. AYM’nin verdiği kısa karar akşam saatlerinde Atalay’ın yargılanmasını yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Mahkemenin Atalay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına karşın Atalay'ı tahliye etmemişti. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıklamış ve Türkiye söz konusu yargı krizini günlerce konuşmuştu.