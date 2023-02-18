Sakarya'da doğalgaz faciası

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi’nde meydana gelen olayda Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Evdeki Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı.

Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin’in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Üç kişinin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)