18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sakarya'da doğalgaz faciası

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti. Aynı aileden bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:18
Takip Et

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü doğalgaz zehirlenmesi

Sakarya'da doğalgaz faciası
+
Aa
-

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ömercik Mahallesi’nde meydana gelen olayda Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Evdeki Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı.

Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin’in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep’in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Üç kişinin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.  (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
4
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
5
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
6
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
7
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.