Ayni aileden 3 kişiyi katletti. Mersin'de yoldan geçme tartışması kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayni aileden 3 kişiyi katletti. Mersin'de yoldan geçme tartışması kanlı bitti

Mersin’in Mut ilçesinde çıkan yoldan geçme tartışmasında bir kişi, baba, oğul ve gelini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinlerinden T.K. isimli şahıs, patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla geçerken, pekmez kaynatan komşuları 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka ve çocuklarıyla tartışma yaşadı.

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AYNI AİLEDEN 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Ardından eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, 35 yaşındaki oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe silahla ateş açtı.

Mahallelinin haber vermesi sonrası bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli T.K.'nin ise olay yerine giden jandarma ekiplerine teslim olduğu ifade edildi. Olay yerinde ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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