Aynı ailenin yatı ve otobüsü aynı anda yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aynı ailenin yatı ve otobüsü aynı anda yandı

Kastamonu’da aynı aileye ait olan yolcu otobüsü ve yatta eş zamanlı yangınlar çıktı. Çıkan yangınların kundaklama ile çıktığı şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aynı aileye ait yatta ve otobüste eş zamanlı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürdü. İş adamı Necati Aslan’a ait yolcu otobüsünde kısmi zarar meydana gelirken yat ise kullanılamaz hale geldi.

Eş zamanlı çıkan yangınlara vatandaşların yaptığı ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından limana bağlı lüks yat kullanılamaz hale gelirken, yolcu otobüsü ise kısmen yandı.

Aynı anda başlayan ve aynı kişiye ait olan yat ve otobüste çıkan yangın için polis ekipleri kundaklama şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın mahalline gelen Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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