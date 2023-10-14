Aynı anda bayılan kardeşlerden biri öldü

İHA'nın haberine göre, olay, dün Yenişehir Mahallesi Göztepe köy yolu üzerinde bulunan bir elma bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Argın (52) ve Muammer A. kardeşler elma bahçesinin içerisindeki zirai ilaç dolu konteynerin önünde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Mehmet Argın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.