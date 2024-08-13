Aynı araçta tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aynı araçta tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Esenyurt'taki bir tartışmanın ardından bir kişi, beraber yolculuk yaptığı arkadaşını silahla vurarak yaraladı ve daha sonra polis merkezine giderek kendini teslim etti.

Yaralanan kişi, Hüseyin Murat Ekinci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi ve durumunun ciddiyeti bildirildi. Söz konusu olay, Akşemseddin Mahallesi'nde bulunan 221 Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 34 KVN 774 plakalı araç içerisinde iki arkadaş arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirsiz bir şahıs yanında taşıdığı silahla ateş açtı ve aracı kullanan Ekinci'yi yaraladı. Ateş açılması sonucu kontrolünü kaybeden Ekinci, bir duvara çarparak aracı durdurdu. Bu sırada saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine derhal olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ekinci'ye ilk yardımı yaparak onu hastaneye götürdü. Hastaneye ulaştırılan Ekinci'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Diğer yandan, kaçan saldırganın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde ve çevresinde detaylı araştırmalar yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hasar gören araç, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

İlgili Haberler
TMO randevuları açıldı! Fındık satmak için nasıl randevu alınır?
TMO randevuları açıldı! Fındık satmak için nasıl randevu alınır?
Eskişehir Valiliği'nden bıçaklı saldırı hakkında açıklama
Eskişehir Valiliği'nden bıçaklı saldırı hakkında açıklama
Mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testi yapıldı
Mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testi yapıldı
Yanık kokusu alan kurye, evi yanmaktan kurtardı
Yanık kokusu alan kurye, evi yanmaktan kurtardı
Tuncay Şanlı havalara uçtu
Tuncay Şanlı havalara uçtu
Ukrayna: Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde
Ukrayna: Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde
Salihi: "Kerkük valilik seçiminin iptali için mahkeme kararını bekleyeceğiz"
Salihi: "Kerkük valilik seçiminin iptali için mahkeme kararını bekleyeceğiz"
Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı
Yavru kedileri süpürge sapıyla öldüren şahıs tutuklandı
"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Gürz-6" operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Haberler
Dolapları doldurun yüzde 43 zam geliyor! Ekonomi
Dolapları doldurun yüzde 43 zam geliyor!
Keita Balde Sivasspor'da Spor
Keita Balde Sivasspor'da
O bankanın müşterisi olanlar dikkat! Kartlara 7 bin 500 TL yatacak Ekonomi
O bankanın müşterisi olanlar dikkat! Kartlara 7 bin 500 TL yatacak
TMO randevuları açıldı! Fındık satmak için nasıl randevu alınır? Gündem
TMO randevuları açıldı! Fındık satmak için nasıl randevu alınır?
Eskişehir Valiliği'nden bıçaklı saldırı hakkında açıklama Gündem
Eskişehir Valiliği'nden bıçaklı saldırı hakkında açıklama
Naci Görür'den 5.2'lik Suriye depremi açıklaması: Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedilmişti Gündem
Naci Görür'den 5.2'lik Suriye depremi açıklaması: Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedilmişti