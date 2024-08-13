Aynı araçta tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Yaralanan kişi, Hüseyin Murat Ekinci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi ve durumunun ciddiyeti bildirildi. Söz konusu olay, Akşemseddin Mahallesi'nde bulunan 221 Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 34 KVN 774 plakalı araç içerisinde iki arkadaş arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirsiz bir şahıs yanında taşıdığı silahla ateş açtı ve aracı kullanan Ekinci'yi yaraladı. Ateş açılması sonucu kontrolünü kaybeden Ekinci, bir duvara çarparak aracı durdurdu. Bu sırada saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine derhal olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ekinci'ye ilk yardımı yaparak onu hastaneye götürdü. Hastaneye ulaştırılan Ekinci'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Diğer yandan, kaçan saldırganın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın içinde ve çevresinde detaylı araştırmalar yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hasar gören araç, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.