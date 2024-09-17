Aynı bölgeye 3 defa yıldırım düştü. Köylüler dışarı çıkmaya korkuyor

Elazığ’ın merkeze bağlı Çalıca köyü, Ağılcık mezrasında yaşayan vatandaşlar, son yıllarda aynı bölgeye tekrarlayan yıldırım düşmeleri nedeniyle endişe yaşıyor.

Yaklaşık 50 metrekarelik bir alana 5 yıl içinde 3 kez yıldırım düştü. Vatandaşlar, bu durumun tesadüf olmadığını düşünerek bölgenin manyetik bir özelliği olabileceğinden şüpheleniyor ve yetkililerden inceleme talep ediyorlar.

Mezra sakinlerinden Şefik Erol, yıldırım olaylarının dikkat çekici bir şekilde belirli bir bölgeye yoğunlaştığını belirterek, bu durumun sebebinin araştırılmasını istediklerini ifade etti.

Bölgede çok fazla yağış olmamasına rağmen aynı alana tekraren yıldırım düşmesinin düşündürücü olduğunu belirten Erol, "Bu bölgede manyetik bir yapı olabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Ağılcık mezrasında yaşayan Şefik Erol, "Bu tarla babama ait, ben de 2 aydır dışarıdaydım. Yıllar önce buradaki dut ağacına yıldırım düşmüştü. Birkaç yıl önce de aşağıda bulunan badem ağacına yıldırım düşmüştü. Aynı bölgede 30 metre arayla yıldırımın düşmesi düşündürücü bir konu. Acaba burada manyetik bir şey mi var? Aynı bölgeye yıldırımın düşmesi bizim dikkatimizi çekti. Yetkili kurumlara bildirdik belki sebebi araştırılır. Bizim bilmediğimiz sebepler olabilir. Burası sürekli yağış alan bir bölge değil. Yüksek olduğu için çok nadir yağış alır. Çok fazla yağış almamasına rağmen bu bölgeye sürekli yıldırım düşüyor. Benim bildiğim 50 metrekare alan içerisine 3 defa yıldırım düştü. Burada manyetik bir şey mi var diye düşünüyoruz. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz nerede olursa bulur. Burada bizim bilmediğimiz bir şey varsa araştırılırsa eğer biz de mutlu oluruz" dedi.