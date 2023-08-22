Aynı isim aynı kader. Ankara’daki kazada kahreden detay

Ankara’da kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, öldüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Aynı isim aynı kader. Ankara’daki kazada kahreden detay

Kahreden kaza, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Dibekören Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Yunus Kahyaoğlu yönetimindeki 06 ED 3456 plakalı saman balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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