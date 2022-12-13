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Elinde iğne ile mağaza soydu

İngiltere'de gerçekleşen soygunda mağaza çalışanlarını elindeki iğneyle tehdit eden 35 yaşındaki kadın, suçunu kabul ettikten sonra beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:02
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Aynı mağazanın iki şubesini birden iğneyle soydu

Elinde iğne ile mağaza soydu
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Olay İngiltere'de bulunan bir oyuncak mağazasında gerçekleşti, ilk olarak 4 Temmuz'da oyuncak mağazısının farklı bir şubesini soyan 35 yaşındaki Siobhan Maven-Hazelton, 60 ila 80 sterlin tutarında mal çaldı. Mağazadan çıkarken işçiler tarafından durdurulan kadın, iğne ile tehdit ettiği çalışanların elinden kurtuldu.

Siobhan bu defa 25 Eylül'de oyuncak mağazasının farklı bir şubesinde benzer bir soygun olayına girişti. Mağazadan 150 sterlin değerinde mal çalan 35 yaşındaki hırsız, yine bir çalışanın engellemesiyle karşılaştı ve tıpkı ilk soygunda olduğu gibi yine iğneyle tehdit etti.

BEŞ YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İkinci hırsızlık olayının iki gün sonrasında tutuklanan 35 yaşındaki Siobhan Maven-Hazelton çıkarıldığı mahkemede iki soygun ve halka açık bir yerde iki kez sivri uçlu eşya bulundurma suçunu kabul ettikten sonra beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten yerel polis memuru Dedektif Phil Marchant şunları söyledi: "Maven-Hazelton'ın cezalandırılmasına sevindim. O günlerdeki hareketleri tehlikeliydi ve olay sırasında oyuncakçı dükkanında çocuklar da vardı."

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