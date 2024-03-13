Aynı marka sucuklar Amerika’da nasıl Türkiye'den daha ucuz olabiliyor?

YENİÇAĞ/ NİLAY ABDAL- ÖZEL HABER

Türkiye’de üretilen yerli sucukların fiyatları cep yakmaya devam ediyor. En çok bilinen markalar arasında yer alan iki sucuk markasından birinin kilogramı 1200 TL’ye satılırken, bir diğeri ise 900 TL’ye satılıyor. Ülkemizde asgari ücretle çalışan bir vatandaş 14 kilogram sucuk alabiliyor.

Aynı markanın Amerika’da üretilen sucukların ise 454 gramı 10,99 dolara satılıyor. Amerika’da ortalama 1550 dolar asgari ücrete çalışan bir vatandaş ise tam 70 kilogram sucuk alabiliyor.

Aynı markalara ait sucukların fiyatları arasındaki uçurumun nedeni merak konusu olurken bir sosyal medya kullanıcısı da bu duruma dikkat çeken video yayınladı. Videoda, Amerika’da marketlerde satılan sucukların, Türk marketlerinde bulunan sucuklarla aynı marka olduğu ve bu sucukların, Türkiye’nin Amerika Gıda Denetleme Kurumu (FDA) standartlarına uymadığı için Amerika’da üretildiği belirtiliyor.